نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم السبت (26/03/2022 ( الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: ريح شرقي إلى شلوق نشط إلى قوي على الساحل الممتد من راس اجدير إلى سرت تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.50) متر.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• تكاثر للسحب من حين الى اخر مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل من مساء اليوم.

• الريح شرقي إلى شلوق يتحول ظهر الغد الى متغير الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 30) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.25) متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الريح براني اليوم على الساحل الممتد من راس لأنوف الى بنغازي وشرش على باقي الساحل يتحول الى شلوق يوم الغد على معظم الساحل تتراوح سـرعته ما بين (05 – 20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر.

• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على أقصى الساحل الشرقي.

• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.

• الرؤيـة جيدة.