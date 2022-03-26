نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم السبت (26/03/2022 ( الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: ريح شرقي إلى شلوق نشط إلى قوي على الساحل الممتد من راس اجدير إلى سرت تتراوح سرعته ما بين (25-30) عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى (2.50) متر.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• تكاثر للسحب من حين الى اخر مع احتمال سقوط امطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل من مساء اليوم.
• الريح شرقي إلى شلوق يتحول ظهر الغد الى متغير الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس ســـرعته تتراوح مـــا بين (05 – 30) عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00 – 2.25) متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الريح براني اليوم على الساحل الممتد من راس لأنوف الى بنغازي وشرش على باقي الساحل يتحول الى شلوق يوم الغد على معظم الساحل تتراوح سـرعته ما بين (05 – 20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25 – 1.25) متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر (14 – 16) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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