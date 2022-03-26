المنقوش تبحث مع نظيرها الجزائري آخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولية

الدوحة 26 مارس 2022 (وال)- ثمّنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم السبت، موقف الجزائر المتضامن والمساند للشعب الليبي، وسعيها الدؤوب لإعلاء المصلحة العليا للشعب الليبي.

جاء ذلك خلال لقائها نظيرها الجزائري رمضان العمامرة، على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ 20.

من جانبه، أكد العمامرة على أهمية السعي للدفع بمسار الحوار الوطني الليبي والتي من شأنها تُعزز الوحدة الوطنية، ودعم بلاده الثابت ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الليبي.

وتناول اللقاء محاور المنتدى، وعددًا من المستجدات السياسية على الساحة الإقليمية والدولية، والعلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين بحسب وزارة الخارجية. (وال)

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