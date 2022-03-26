اللجنة المنظمة للمنتدى الليبي الدولي للاستثمار والتنمية المستدامة تعلن عن تأجيل إقامة المنتدى الذي كان مقررا اقامته في السابع والعشرين من مارس الى 22 مايو 2022 .

طرابلس 26 مارس 2022 (وال)- أعلنت اللجنة المنظمة للمنتدى الليبي الدولي للاستثمار والتنمية المستدامة والذي كان مقررا إقامته خلال الفترة من 27 مارس 2022 وإلى غاية 31 من نفس الشهر عن تأجيل إقامة المنتدى الى 22 مايو 2022 القادم على ان يعقد في المكــــــان المحدد سابقا بقاعـــــات المـــــــدينة الرياضية والفضاء المصاحب لها بالعاصمة طرابلس .

وأوضحت اللجنة أن عملية التأجيل جاءت نظراً للظروف السائدة حاليا على الساحة الدولية وبطلب من الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة في هذا الحدث الدولي الهام والتي يفوق عددها حتي ألان عن أكثر من 500 شركة ومؤسسة دولية.