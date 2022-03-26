الوزيرة المنقوش تُشارك في منتدى الدوحة تحت شعار “التحول إلى عصر جديد”

الدوحة 26 مارس 2022 (وال)- شاركت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم السبت، في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدوحة في نسخته الـ20 تحت شعار ” التحول إلى عصر جديد “.

ويرتكز المنتدى – الذي افتتح أعماله اليوم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – على عدد من المحاور منها؛ التحالفات الجيوسياسية، والعلاقات الدولية والنظام المالي والتنمية الاقتصادية ومجال الدفاع، والأمن السيبراني والغذائي، والاستدامة وتغيير المناخ.

حيت شاركت الوزيرة المنقوش في الجلسة الحوارية التي أقيمت بعنوان “اقتصاديات الحرب”، كمتحدث رئيسي وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

كما شارك معها في الجلسة وزيرة خارجية جمهورية كينيا رايشيل أومامو، ورئيس مجموعة الأزمات الدولية كومفورت إيرو، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج، والمندوبة الأمريكية السابقة بالأمم المتحدة كيلي كرافت. (وال)

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