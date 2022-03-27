خبير اقتصادي ألماني : إذا انهار الاقتصاد الألماني نتيجة العقوبات ضد روسيا ستنهار أوروبا كلها .

برلين 26 مارس 2022 ( وال )- حذر الخبير الاقتصادي الألماني ” أيكا هامر ” من عواقب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بالنسبة إلى بلاده وأوروبا بأسرها.

ونقلت مصادر اعلامية عن ” هامر ” قوله قد نواجه ارتفاع سعر لتر واحد من وقود الديزل إلى ( 4 أو 5 ) أو حتى ( 6 ) يورو ، بل وقد نواجه وضعا لن يكون في مقدور غالبية سكان أوروبا التنقل في سيارات، وبدون هذا سيتحول “الغرب الغني العظيم إلى مجرد خيال” .

وأضاف أن الطبقة المتوسطة والسكان الأكثر فقرا في ألمانيا وأوروبا والولايات المتحدة” هم الذين سيخسرون من هذا الوضع، و إذا انهار الاقتصاد الألماني نتيجة هذه الإجراءات ستنهار معه أوروبا بأسرها”.

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