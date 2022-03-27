بريطانيا تعلن تقديم أغذية بمليوني إسترليني للمناطق المحاصرة بأوكرانيا

لندن 26 مارس 2022 (وال) – أعلنت بريطانيا، اليوم السبت، إنها ستخصص ما قيمته مليوني جنيه استرليني لتوفير الإمدادات الغذائية الحيوية للمناطق التي تحاصرها القوات الروسية في أوكرانيا وذلك بناء على طلب مباشر من الحكومة الأوكرانية.

وبعد مرور شهر تقريبا على غزو موسكو لأوكرانيا والذي تصفه روسيا بأنه “عملية عسكرية خاصة” لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة على أي مدن أوكرانية كبيرة وتلجأ إلى قصفها بالمدفعية والغارات الجوية.

وكانت أكثر المناطق تضررا مدينة ماريوبول الساحلية الشرقية التي يقطنها 400 ألف شخص وتخضع للحصار منذ الأيام الأولى للحرب. ولا يزال يعتقد أن عشرات الآلآف من الأشخاص محاصرون بالداخل دون طعام أو كهرباء أوتدفئة.