وزير الاقتصاد يتفقد الأسواق التجارية ويكشف عن إجراءات ضبطية للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

طرابلس 26 مارس 2022م ( وال ) – أعلن وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” عن اتخاذ جملة من التدابير و الإجراءات للسيطرة على السوق المحلي وتحقيق استقرار بالأسعار بالتعاون مع الجهات الضبطية .

وأكد ” الحويج ” – في ختام جولته التفقدية التي قام بها اليوم السبت للأسواق التجارية بمناطق لسراج وغوط الشعال و الدريبي – انه سيتم اتخاذ عدة إجراءات لضمان انسياب كافة السلع وتوفرها للمستهلك وفق مبادرة بيع السلع الأساسية بسعر الجملة.

ورافق الوزير – خلال جولته التفقدية للأسواق التجارية – عميد بلدية جنزور ومراقب اقتصاد حي الأندلس ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي جنزور وحي الأندلس وذلك للوقوف على أوضاع السوق المحلي وأسعار بيع السلع.

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