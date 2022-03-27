غوتيريش: نُعوّل على الجامعة العربية لتيسير اتفاق بين الليبيين.

نيويورك 27 مارس 2022 م( وال ) – قال الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”: إنه يُعوّل على الجامعة العربية وأعضائها لمواصلة إعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية سياسية شاملة في ليبيا، والمضي قدماً في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم “2570”.

جاء ذلك خلال كلمة لغوتيريش في جلسة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت في نيويورك، بشأن التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وفق ما نشره موقع الأمم المتحدة.

ورحب الأمين العام بما وصفه بالمشاركة البناءة للجامعة العربية في ليبيا للمساعدة في الحفاظ على الوحدة والاستقرار، الذي تحقق منذ توقيع وقف إطلاق النار الليبي في شهر أكتوبر 2020.

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