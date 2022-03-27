زيلينسكي يطالب الدول الغربية بإرسال الأسلحة إلى بلاده

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن غضبه من تقصير الدول الغربية في إرسال الأسلحة إلى بلاده، لمواجهة الهجوم الروسي.

ودعا زيلينسكي حلفاءه إلى تقديم جزء من العتاد العسكري الموجود في مخازنهم لأوكرانيا، لكي تبقى صامدة.

وتساءل الرئيس الأوكراني عما إذا كان قادة تلك الدول يخشون ردّة الفعل الروسية في حال زودوا أوكرانيا بالأسلحة، ودعاهم لعدم خشية موسكو.

وأكد زيلينسكي حاجة بلاده لدبابات وطائرات، وأنظمة مضادة للسفن، وليس أسلحة صغيرة فقط.

يُذكر أنّ العديد من الدول الغربية تعهدت بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدروع والطائرات وأسلحة صغيرة، تساعدها في الوقوف أمام المد الروسي.

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