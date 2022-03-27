ليبيا نيوز

زيلينسكي يطالب الدول الغربية بإرسال الأسلحة إلى بلاده

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عبّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن غضبه من تقصير الدول الغربية في إرسال الأسلحة إلى بلاده، لمواجهة الهجوم الروسي.

ودعا زيلينسكي حلفاءه إلى تقديم جزء من العتاد العسكري الموجود في مخازنهم لأوكرانيا، لكي تبقى صامدة.

وتساءل الرئيس الأوكراني عما إذا كان قادة تلك الدول يخشون ردّة الفعل الروسية في حال زودوا أوكرانيا بالأسلحة، ودعاهم لعدم خشية موسكو.

وأكد زيلينسكي حاجة بلاده لدبابات وطائرات، وأنظمة مضادة للسفن، وليس أسلحة صغيرة فقط.

يُذكر أنّ العديد من الدول الغربية تعهدت بتزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للدروع والطائرات وأسلحة صغيرة، تساعدها في الوقوف أمام المد الروسي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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