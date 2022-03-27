ترامب يُحمّل بايدن مسؤولية التضخم الاقتصادي والوضع الأوكراني

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوماً جديداً على الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وحمّله مسؤولية التضخم وتدهور الأوضاع في أوكرانيا.

وقال ترامب في تصريحات أمام تجمع لمناصريه في ولاية جورجيا الأمريكية، إنّ بايدن قتل الحلم الأمريكي خلال عام و3 أشهر، وأشار إلى أنّ الضرر الذي سببه في هذه المدة يفوق الضرر الذي سببه أسوأ 5 رؤساء بتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

وهاجم ترامب الحزب الديموقراطي، وأشار إلى أنّ الديموقراطيين سيّئون في الاقتصاد وفي إدارة ملف أوكرانيا، مؤكداً عدم قدرة روسيا على شن هذه الحرب لو كان رئيساً لأمريكا.

كما تطرق للانسحاب الأمريكي المفاجئ من أفغانستان، وقال إنّ هذا الانسحاب جعل بوتين أقوى، ودفعه للهجوم على أوكرانيا.

وتحدث ترامب عن حلف الناتو وعن الرئيس الصيني شي جينغ بين، وقال إنّ الناتو لا يثق بأمريكا، وإنّ الرئيس الصيني سيحاول الهجوم على تايوان بعدما شاهد التراجع والضعف الأمريكي.

يُذكر أنّ ترامب وصف الرئيس جو بايدن بالكلب النائم، في إشارة إلى عدم قدرته على إدارة الأزمات التي مرّ بها العالم خلال فترة رئاسته.

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