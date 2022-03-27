بريطانيا تؤكد إمكانية رفع العقوبات بشرط وحيد

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس في تصريحات صحفية، إمكانية رفع العقوبات عن روسيا بشرطٍ وحيد هو الانسحاب من أوكرانيا وإنهاء العدوان.

وقالت: إنّ موسكو بحربها على أوكرانيا خالفت العديد من الاتفاقيات التي وقّعت عليها، لذلك تم فرض العقوبات عليها في محاولةٍ جادة لثنيها عن هجومها وإجبارها على التراجع.

وتأمل ليزا تراس في أن تسفر العقوبات عن وقفٍ لإطلاق النار، وانسحاب كامل من أراضي أوكرانيا، مع إمكانية فرض عقوبات سريعة في حال تكرار مثل هذه الاعتداءات.

وأشارت إلى أنّ الأزمة الأوكرانية أعادت العلاقات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد التوتر الذي شهدته عقب خروج بريطانيا من الاتحاد.

وكانت بريطانيا قد فرضت عقوبات على بنوك يبلغ إجمالي أصولها 500 مليار جنيه إسترليني، وعلى مليارديرات مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كمالك تشلسي رومان أبراموفيتش، الذين تزيد صافي ثرواتهم عن 150 مليار جنيه إسترليني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا