بدء تشغيل منظومة الطيران بمركز المعلومات بمنطقة قصر بن غشير و ربطها بالمطارات الداخلية .

طرابلس 27 مارس 2022 م ( وال ) أنهت مصلحة الطيران المدني صيانة منظومة الطيران بمركز المعلومات بمنطقة قصر بن غشير والعودة لسابق عملها و ربطها بالمطارات الداخلية .

وأكد مهندس منظومة الشبكات الثابتة بمصلحة الطيران المدني ” عبد الحكيم الشاوش ” جاهزية المنظومة وإعادة البرمجة والترتيب عقب ما تعرضت له المنظومة الثابتة لمصلحة الطيران من اضرار رغم دورها في حركة الملاحة الجوية .

وأوضح المهندس ” الشاوش ” أنه تم ربط منظومة الطيران بمركز المعلومات بمنطقة بن غشير والعودة لسابق عملها و ربطها بالمطارات الداخلية كخطوة أولى يعقبها الربط بالعالم الخارجي .

حيث تم ربط مطارات بنينا بنغازي ومصراته و معيتيقة والزنتان ومحطة الأرصاد الرئيسية في ليبيا ونسعى لربط جميع مطارات ليبيا في غضون الفترة القادمة .

وأستطرد: قائلا : عند النظر للوضع العام لهذه المنظومة من حيث إمكانية إعادة صيانتها كانت احتمالية النجاح لا تتعدى 20٪ لأنها كانت في حالة خراب وفي وضع شبه كارثي ناتج عن تعرضها لعمليات السرقة لبعض محتوياتها بالاضافة إلى ما تعرضت له من تخريب و دمار جراء الاشتباكات الواقعة في محيطها .

واضاف ” الشاوش ” في تصريحات اعلامية أن المصلحة شرعت في الصيانة وتجميع قطع الغيار و توفير هوائي للإتصال بالقمر الصناعي ربطه ب (GBS ) لتعرف على التوقيت الصحيح لان ذلك مهم في الحصول على معلومات الطيران وشحن البرمجيات وعملية التأهيل (الكمبوريشن) حتى تتمكن من العمل مع جميع المكونات .

هذا و قام رئيس مصلحة الطيران ” مصطفى عمار ” بتكريم المهندس عبد الحكيم الشاوش مهندس منظومة الشبكات الثابتة وسط حضور ضم مدراء ادارات ومهندسين بمصلحة الطيران المدني .

وعلى هامش هذا التكريم قام رئيس المصلحة بجولة تفقد خلالها مرافق مكتب الملاحة الجوية للاشراف والاطلاع علي سير العمل .

واشاد رئيس المصلحة بالكوادر الوطنيه التي تمكنت من اعادت تشغيل منظومة الشبكة الثابتة ولما قدموه من خدمات تشغيليه سواء اكانوا داخل مدينة طرابلس أو أثناء عمليات التشغيل في مطارات أخرى.