لبنان تطلب من الجزائر الإعفاء من قرار منع تصدير السكر

طلب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إعفاء لبنان من قرار منع تصدير السكر في إطار مساعدة لبنان على مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلنت السلطات الجزائرية في 13 مارس الماضي، منع تصدير المواد الغذائية التي تستوردها، ومن بينها السكر والزيت ومشتقات القمح.

وتجدر الإشارة إلى أن الرئاسة الجزائرية أوضحت في وقت سابق أنها كلفت وزارة العدل بإعداد مشروع قانون يُجرم تصدير تلك المواد غير المُنتجة محليا، باعتباره عملاً تخريبياً للاقتصاد الوطني.ولفتت إلى مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا.

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