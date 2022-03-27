الطقس سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة يوم الغد الاثنين على اغلب مناطق غرب ليبيا،

طرابلس 27 مارس 2022 م ( وال ) أصدر المركز الوطني للارصاد الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأحد 27/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين.

جاء فيها ” ( تحسن تدريجي في حالة الطقس من مساء اليوم على مناطق غرب ليبيا خاصة على الساحل الممتد من راس جدير إلى مصراته مع تكاثر للسحب واحتمال سقوط أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة خاصة يوم الغد على اغلب مناطق غرب ليبيا،

بينما يكون الطقس متقلب مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية وارتفاع في درجات الحرارة على مناطق الوسط والجنوب .

= درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق تتراوح ما بين (24 – 30)مْ تصل إلى (34) مْ على بعض مناطق الجنوب الغربي، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على مناطق الشمال الغربي.