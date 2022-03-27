ليبيا نيوز

الفارس دعباج يتوج بطلا لبطولة القدرة والتحمل الدولية بتونس .

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 مارس 2022 م ( وال ) توج  الفارس البطل  ( فيصل دعباج)  بتحقيق الترتيب الأول على الجواد  قوس الثاني في البطولة الدولية  للقدرة والتحمل المؤهلة لكأس العالم 2023 

وحقق البطولة بقطع  مسافة  100كم بعد تجاوزه المراحل الأربعة .

وتعد البطولة الدولية بتونس هي احد البطولات الاربع المؤهلة لكأس العالم 2023 .

وبذلك يكون الفارس قد قطع خطوة مهمة نحو بطولة العالم القادمة .

 الجدير بالذكر بأن هذه البطولة إحدى البطولات الأربعة المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم للقدرة والتحمل، التي ستقام في عام 2023 القادم .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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