الفارس دعباج يتوج بطلا لبطولة القدرة والتحمل الدولية بتونس .

طرابلس 27 مارس 2022 م ( وال ) توج الفارس البطل ( فيصل دعباج) بتحقيق الترتيب الأول على الجواد قوس الثاني في البطولة الدولية للقدرة والتحمل المؤهلة لكأس العالم 2023

وحقق البطولة بقطع مسافة 100كم بعد تجاوزه المراحل الأربعة .

وتعد البطولة الدولية بتونس هي احد البطولات الاربع المؤهلة لكأس العالم 2023 .

وبذلك يكون الفارس قد قطع خطوة مهمة نحو بطولة العالم القادمة .

الجدير بالذكر بأن هذه البطولة إحدى البطولات الأربعة المؤهلة إلى نهائيات بطولة العالم للقدرة والتحمل، التي ستقام في عام 2023 القادم .