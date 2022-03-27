سفيرة بريطانيا تبحث في بنغازي فرص التعاون مع الشركات الليبية في مجالات الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم

بنغازي 27 مارس 2022م ( وال ) – استعرضت السفيرة البريطانية لدى ليبيا ” كارولين هورندال ” مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ” صقر بوجواري ” اليوم الأحد، الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية، للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم.

وعبرت ” هورندال ” في تغريدة لها نشرتها عبر حسابها بموقع ” تويتر ” عقب زيارتها الأولى لمدينة بنغازي، عن سعادتها بهذه الزيارة، وعن أملها في أن تكون هذه الزيارة بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة. (وال _ بنغازي)

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