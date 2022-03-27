الاتصالات الروسية تحذر وسائل الإعلام من نشر مقابلة مع الرئيس الأوكراني

أمرت هيئة مراقبة الاتصالات الروسية من وسائل إعلام روسية -الأحد- الامتناع عن نشر مقابلة مع رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي وقد باشرت التحقيق مع وسائل الإعلام التي أجرت المقابلة مع الرئيس الأوكراني- حسب بيان مقتضب للهيئة.

ووزعت الهيئة البيان على وسائل التواصل الاجتماعي بالانترنت كما نشرته على موقعها الإلكتروني وذكرت فيه أن مجموعة من وسائل الإعلام الروسية أجرت مقابلة مع زيلينسكي.

يشار إلى أن هيئة مراقبة الاتصالات الروسية، لم تذكر سبباً لتحذيرها، وما إذا كان التحذير من النشر يخص المقابلة المعنية أم يشمل أي مقابلة مستقبلاً مع الرئيس الأوكراني في وقت تشهد فيه أوكرانيا عمليات حربية من طرف القوات الروسية خلفت العديد من الضحايا بين المدنيين والقوات في الجانبين وتدمير الكثير من المباني العامة والمنازل في مدن أوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي قبل شهر .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا