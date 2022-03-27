مركز مكافحة الامراض يسجل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وشفاء 221 حالة ووفاة 7 حالات .

طرابلس 27 مارس 2022 م ( وال ) سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية وتعافي وشفاء 221 حالة وتسجيل وفاة 7 حالات .

وجاء في التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 26 مارس 2022 م وفقا للبيان رقم (674) إستلام المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (1,028) عينة توزعت على 13 من المختبرات العلمية وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :-

– عدد ( 953) عينة سالبة .

– عدد (75) عينة موجبة .

– نسبة الحالات الموجبة (7.3 %) .

– عدد (114) حالات حرجة .

وأوضحت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات التــــي تماثلــــت للشفــــاء بلغ عــــددها (221) حالة وسجل وفاة 7 حالات جراء فيروس كورونا منها عدد 04 حالات في المنطقة الغربية

و عدد 03 حالات في المنطقة الشرقية.