وزير الاقتصاد: الحكومة بصدد منح علاوة (غلاء المعيشة) لمواجهة ارتفاع الأسعار

طرابلس 27 مارس 2022 م ( وال ) أعلن وزير الاقتصاد والتجارة ” محمد الحويج ” أن الحكومة عاكفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار منحة علاوة غلاء المعيشة لمواجهة ارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان

” ووضع آلية لدعم السلع الأساسية .

وقال ( الحويج ) في تصريح لوسائل الاعلام أن مجلس الوزراء يدرس في إقرار علاوة غلاء المعيشة بواقع 300 دينار ليبي للفرد الواحد على أن تصرف مرتين خلال هذه السنة الأولى قبل شهر رمضان الكريم والثانية بعد عيد الفطر .

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت قرارا بتحديد الحد الأقصى لأسعار السلع والمواد الغذائية، حيث حددت السعر الأقصى لكيلو المكرونة بـ3 دينار والأرز بـ3.5 والزيت بـ10 دينار وعلبة الطماطم بـ 3 والحليب بـ 3.5.