أوكرانيا تلجأ للقطار لتصدير الحبوب إلى أوروبا

تتجه أوكرانيا في ظل ماتشهده من حرب تشنها عليها روسيا إلى إيجاد بدائل لاستمرار صادراتها الاستراتيجية ومنها القمح وغيره من حبوب ومنتجات زراعية.

وقام تجار أوكرانيون-الأحد- بتصدير أول الإمدادات من الذرة إلى دول أوروبية عن طريق شحنها بالقطار حيث ماتزال الموانئ البحرية في البلاد مغلقة بسبب الحرب- وفقاً لما أوردته “إي بي كي-انفورم” للاستشارات الزراعية، علاوةً على أنه لا يزال لدى أوكرانيا كميات كبيرة من الحبوب المخزونة، قد تبدأ في التصدير أيضاً بالسكك الحديدية عبر حدودها الغربية- حسب ما ذكره تجار ومسؤولون زراعيون.

كما أكدت المؤسسة (المعنية بالاستشارات الزراعية في تقرير لها أنه تم بالفعل تصدير أول دُفعات من عدة آلاف من الأطنان من الذرة عبر الحدود البرية الغربية لأوكرانيا وأن الصعوبات المتعلقة بالخدمات اللوجستية مستمرة، ولا يزال العرض يفوق الطلب ولكن الأسعار توقفت عن الانخفاض.

وتراوحت أسعار الحبوب التي ابتاعتها بولندا ودول البلطيق بين 250 إلى 265 دولارا للطن و 275 دولارا للطن لسلوفاكيا، فيما قالت سلطات النقل الأوكرانية إنه يمكن تصدير ما يصل إلى 600 ألف طن من الحبوب شهرياً باستخدام القطارات من أوكرانيا إلى أوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا تعد من أكبر الدول زراعة وتصديراً للحبوب على مستوى العالم وتقوم بشحن جميع صادراتها تقريباً من موانئها على البحر الأسود وبلغت صادرات الحبوب الشهرية أكثر من 5 ملايين طن قبل الحرب.

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