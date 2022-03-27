حزب العمال المالطي يعلن فوزه بالانتخابات للمرة الثالثة على التوالي

تعهد رئيس وزراء جمهورية مالطا “روبرت أبيلا” بالاستمرار في خدمة الشعب وبأن تصبح الجزيرة المتوسطية أكثر صداقة للبيئة، مع احتفاله بثالث فوز لحزبه على التوالي، حيث أعلن حزب العمال الحاكم -الأحد- عن فوزه بالانتخابات العامة .

وأوضح أبيلا -خلال كلمة ألقاها أمام حشد من آلاف المؤيدين- من شرفة في مقر حزب العمال على مشارف العاصمة فاليتا أن حكومته ستسعى لتحقيق الوحدة الوطنية، مشدداً على أن كل أعضائها لديهم ما يقدمونه للبلاد، وستكون هذه أول ولاية بالانتخاب لأبيلا الذي أصبح زعيم حزب العمال ورئيساً للوزراء في يناير 2020 وهو نجل جورج أبيلا رئيس مالطا الأسبق.

والجدير بالذكر أن النتائج الرسمية لم تُعلن بعد، لكن حزب العمال قال إنه يتوقع أن يفوز بأكبر من الأغلبية البالغة 55 % التي حققها في انتخابات عامي 2013 و2017 واعترف الحزب الوطني المعارض بالخسارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا