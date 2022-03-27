افتتاح المقر الجديد لفرع الاكاديمية الليبية بغريان .

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي يبحث مع سفيرة بريطانيا الوضع الاقتصادي في البلاد
تم النشر منذُ 13 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
حزب العمال المالطي يعلن فوزه بالانتخابات للمرة الثالثة على التوالي
تم النشر منذُ 37 دقيقة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مكافحة الأمراض يسجل سبع وفيات بفيروس كورونا و (75) إصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية.
تم النشر منذُ 43 دقيقة
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
أوكرانيا تلجأ للقطار لتصدير الحبوب إلى أوروبا
تم النشر منذُ ساعة واحدة
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
أضف تعليقـك