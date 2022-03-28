القنصلية السودانية في بنغازي تشرع في تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين السودانيين

بنغازي 27 مارس 2022 (وال)- أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن قنصلية السودان العامة ببنغازي اليوم الأحد، ستشرع في تسهيل العودة الطوعية للراغبين من أبناء الجالية السودانية من المهاجرين.

وأوضحت الوزارة – في بيان – أن قنصل السودان بمدينة بنغازي عبدالله ابكر صالح التقى السبت، بمقر بعثة الأمم المتحدة بالمدينة المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية فيديركو صودا، بحضور مدير منظمة الهجرة الدولية مكتب بنغازي جورج البا.

وأضافت الوزارة أن اللقاء تطرق للقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالأخص أوضاع الجاليات السودانية المنتشرة في شرق ليبيا، والتي تقدر بمئات الآلاف.

وشدد القنصل العام على ضرورة التعاون والتنسيق المثمر الذي يفضي إلى خدمة المهاجر السوداني، وبالأخص توفير المساعدات والعودة الطوعية إلى البلاد لمن يرغب؛ بحسب البيان.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن تقوم القنصلية العامة باستخراج المستندات المطلوبة للسودانين العائدين، وأن تقوم المنظمة بتسيير رحلات جوية من بنغازي إلى الخرطوم، حصريًا للمرحلين والراغبين في العودة الطوعية، وأن تقوم المنظمة بتقديم مساعدات للأسر المتعففة عبر رؤساء الجاليات مباشرة.

كما تم الاتفاق على أن تقوم المنظمة بتحسين مراكز الإيواء، بالتركيز على إشاء عيادة صحية لكل مركز، وتعقيم العنابر، ومراقبة معاملة الموقوفين وعلى التواصل المستمر لمعاجلة كافة الإشكالات والقضايا التي تدخل في إطار مهام المنظمة بصورة عاجلة. (وال)

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