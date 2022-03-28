مدير الشركة الليبية للخدمات الأرضية يزور مطار القرضابية الدولي بسرت.

سرت 27 مارس 2022م ( وال ) – قام المدير العام للشركة الليبية للخدمات الأرضية ” فتحي الدلعوب ” يرافقه عميد بلدية سرت ” مختار المعداني ” اليوم الأحد بزيارة الى مطار القرضابية الدولي للاطلاع على الاحتياجات الواجب توفيرها لصيانة المحطة .

وأوضح المدير العام للشركة في تصريح لمراسل وكالة الأنباء الليبية أن الهدف من زيارة المحطة هو الوقوف عن كتب على الاحتياجات العاجلة للصيانة خاصة بعد استئناف عمل مطار سرت، مؤكدا استعداد الشركة بالتنسيق مع عميد بلدية سرت ومشرف المحطة لتوفير المعدات اللازمة للقيام بعملها والشروع في تنفيذ صيانة المطار.

رافق مدير الشركة الليبية للخدمات الأرضية في الزيارة وفد ضم مدير إدارة عمليات مطار طرابلس الدولي، ومدير مكتب المشتريات بالشركة الليبية للخدمات الأرضية، ومدير محطة مطار مصراتة الدولي ومدير مطار سرت ونقيب النقل الجوي بمطار سرت.

( وال – سرت )