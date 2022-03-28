شركة البريقة تشرع في تجهيز منظومة التعبئة الفورية للغاز لتنصيبها في سبها والبيضاء.

طرابلس 27 مارس 2022م (وال) ـ شرعت شركة البريقة لتسويق النفط في تجهيز منظومة تعبئة غاز الطهي المنزلي الفورية، التي كانت البريقة قد أعلنت عنها في وقت سابق، ليتم إرسالها وتنصيبها في مدينتي سبها والبيضاء.

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك” اليوم الأحد: إنها قامت بتجهيز خزانين بسعة 15 طن متري من الغاز وبطاقة إنتاجية تصل إلى 400 أسطوانة في الساعة، مشيرة إلى أنه يجري العمل على تجميع المنظومات لدخولها العمل قبل شهر رمضان المبارك، لرفع المعاناة عن الموطن وقطع الطريق على ضعاف النفوس الذين يتاجرون بقوت المواطن البسيط.

ولفتت البريقة إلى أن هذه المنظومات ستكون دعماً مساعداً لمستودع سبها النفطي وبلدية البيضاء.