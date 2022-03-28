وزارة الصحة تؤكد حرصها على توطين العلاج بالداخل .

طرابلس 27 مارس 2022 م ( وال ) أعلن وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية، «توفيق الدرسي» حرص الوزارة على مواصلة تنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل، لتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وقال وكيل الوزارة ” الدرسي ” إن تنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل، سيتم عبر استضافة أطباء أجانب وعرب زوار لإجراء جراحات متقدمة في مختلف التخصصات داخل المراكز الطبية المتخصصة، فضلًا عن توقيع اتفاقيات توأمة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة لتغطية النقص في الكوادر الطبية بالمستشفيات، .

وأضاف الوكيل ” الدرسي ” أن الخطة تتضمن إرسال فرق طبية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات النائية والواقعة ضمن المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات بحوادث الطرق، وكذلك المستشفيات القروية والعامة الواقعة بالمناطق الممتدة على طول الجنوب الليبي.