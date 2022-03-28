عدد من المسؤولين بالإدارة العامة لأمن المنافذ يتفقد سير العمل ومستوى الأداء بمنفذ رأس اجدير الحدودي.

طرابلس 27 مارس 2022م ( وال ) – تفقد عدد من المسؤولين بالإدارة العامة لأمن المنافذ اليوم الاحد سير العمل ومستوى الأداء في تقديم الخدمات للمواطنين بمنفذ رأس اجدير الحدودي.

وتضمنت الجولة التفقدية مناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل ووضع الحلول التي من شأنها أن تساهم في تذليل العقبات وانجاح العمل وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وأكد رئيس المركز بمديرية أمن منفذ رأس جدير عميد ” أكرم باسكال “خلال لقائه بمسؤولي الإدارة العامة لأمن المنافذ بأن العمل جاري على حلحلة المشاكل التي تواجه منفذ راس اجدير لرفع المعاناة عن المسافرين وتقديم الخدمات وفق القوانين والتشريعات النافذة.

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