روسيا تحذر وسائل إعلام محلية من نشر مقابلات مع رئيس أوكرانيا.

كييف 28 مار س 2022 ( وال ) – حذرت وكالة الرقابة الإعلامية الروسية “روسكومنادزور”، الأحد، وسائل الإعلام المعارضة من نشر مقابلة حديثة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقالت “روسكومنادزور”، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إننا “نحذر وسائل الإعلام الروسية من ضرورة الامتناع عن نشر هذه المقابلة”.

وأضاف البيان أنه “تم فتح تحقيق لتحديد درجة المسؤولية واتخاذ إجراءات الرد” دون تحديد وسائل الإعلام التي يتم التحقق منها.

وفي وقت سابق ، قال الصحفيون في قناة “Dozhd” التلفزيونية، والبوابة الإلكترونية “Medusa”، وصحيفة “Kommersant” اليومية إنهم أجروا مقابلة مع الرئيس الأوكراني، نظمها الحائز على جائزة نوبل دميتري موراتوف رئيس تحرير صحيفة “Novaya Gazeta” المحلية.

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

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