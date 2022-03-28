مساع ألمانية لشراء نظام دفاع صاروخي لصد هجوم روسي محتمل

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس أن بلاده تبحث شراء نظام دفاع صاروخي لحمايتها من هجوم محتمل من روسيا، فيما لم يحدد نوع هذا النظام.

قال شولتز وفي رد على سؤال عما إذا كانت ألمانيا تسعى للحصول على نظام دفاع صاروخي بمدى أطول مما لديها من بطاريات باتريوت: “لا بد أن تدرك ألمانيا أن لديها جارا مستعدا لاستخدام العنف لفرض مصالحه”.

وفي سياق متصل بتداعيات الحرب الأوكرانية، حذر الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير سكان بلاده من الآثار السلبية والتبعات الاقتصادية التي لن تقتصر على الشركات الروسية فحسب، وإنما حتى على الشركات الألمانية.

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