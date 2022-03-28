بعد ارتفاع حاد في الجريمة بالسلفادور.. الكونغرس يقرّ فرض الطوارئ

صوّت الكونغرس في السلفادور على فرض حالة الطوارئ في البلاد بعد تسجيل ارتفاع حاد وغير مسبوق في عمليات القتل التي تنسب إلى عصابات إجرامية، إذ أعلنت الشرطة عن 62 جريمة قتل يوم السبت فقط.

وأشاد رئيس البلاد نجيب بقيلة، بموافقة الكونغرس على طلبه شخصيًا فرض الطوارئ التي تعلّق بشكل مؤقت بعض أوجه الحماية المنصوص عليها في الدستور.

وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود على حرية التجمع وحرمة المراسلات والاتصالات إضافة إلى تمديد الاحتجاز الإداري.

وأضاف الرئيس أن المؤسسات ذات الصلة ستتولى تنفيذ الإجراءات التي سيتم اتخاذها ولن يتم الإعلان عنها إلا عند الضرورة، أما بالنسبة للغالبية العظمى من الناس؛ فستستمر الحياة بشكل طبيعي.

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