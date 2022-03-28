ليبيا نيوز

بعد ارتفاع حاد في الجريمة بالسلفادور.. الكونغرس يقرّ فرض الطوارئ

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صوّت الكونغرس في السلفادور على فرض حالة الطوارئ في البلاد بعد تسجيل ارتفاع حاد وغير مسبوق في عمليات القتل التي تنسب إلى عصابات إجرامية، إذ أعلنت الشرطة عن 62 جريمة قتل يوم السبت فقط.

وأشاد رئيس البلاد نجيب بقيلة، بموافقة الكونغرس على طلبه شخصيًا فرض الطوارئ التي تعلّق بشكل مؤقت بعض أوجه الحماية المنصوص عليها في الدستور.

وتشمل هذه الإجراءات فرض قيود على حرية التجمع وحرمة المراسلات والاتصالات إضافة إلى تمديد الاحتجاز الإداري.

وأضاف الرئيس أن المؤسسات ذات الصلة ستتولى تنفيذ الإجراءات التي سيتم اتخاذها ولن يتم الإعلان عنها إلا عند الضرورة، أما بالنسبة للغالبية العظمى من الناس؛ فستستمر الحياة بشكل طبيعي.

 

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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