طرابلس 28 مارس 2022 م ( وال ) أصدر المــركز الوطني للأرصــاد الجويـــة إدارة التنبؤات الجوية نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الأثنين 28/ 03 / 2022 وخلال اليومين القادمين

وجاء في النشرة ( طقس متقلب هذا اليوم على أغلب المناطق الشرقية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية خاصة على سهل بنغازي والخليج وتكاثر للسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي, وتكون درجات الحرارة مرتفعة نسبيا هذا اليوم على مناطق جنوب ليبيا – مناطق الوسط ومعظم المناطق الشرقية ما بين (27 – 34)مْ, بينما تسجل انخفاض ملحوظ على مناطق الشمال الغربي حيث تتراوح ما بين (18 – 23 )مْ مع رياح باردة نسبيا.

وتتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الأربعاء بإمتداد منخفض جوي وكتلة هوائية ساخنة مع رياح جنوبية نشطة مثيرة للأتربة ومن المتوقع أن تتحسن الأجواء من مساء يوم الخميس .