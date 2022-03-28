كوريا الشمالية تؤكد مواصلة تطوير القدرات الهجومية القوية

أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، أن بلاده ستواصل تطوير “قدرات هجومية قوية” وتعزيز قواتها الاستراتيجية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المركزية عنه خلال زيارته للعاملين المشاركين في اختبار أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات تجربة بيونغ يانغ.

كانت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، قد اتهمت بيونغ يانغ بــ«استفزازات متزايدة الخطورة»، داعية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على كوريا الشمالية.

وأشارت إلى التقدم بمشروع قرار لتحديث وتعزيز نظام العقوبات، على خلفية مضي الأخيرة بتجاربها الصاروخية.

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