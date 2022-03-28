ألمانيا ترفض مطلب بوتين للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي

كشف وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، أن وزراء مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى ترفض مطلب الرئيس فلاديمير بوتين للدفع بالروبل مقابل الغاز الروسي.

وأضاف الوزير بعد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة السبع، أن الوزراء أكدوا مجدداً أن عقود الطاقة المبرمة مع روسيا سارية، وأن الشركات ينبغي ويجب أن تحترمها.

كما شدد “هابيك” على أن الدفع بالروبل أمر غير مقبول، داعياً الشركات المعنية إلى عدم الانصياع لمطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للدفع بالروبل مقابل الغاز.

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