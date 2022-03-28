ليبيا نيوز

وزيرة الشؤون الاجتماعية تناقش مع رئيس اللجنة العليا لطيف التوحد خطط وبرامج اللجنة لتفعيل المشروع الوطني لطيف التوحد.

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 28 مارس 2022 م ( وال )  ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني”    مع رئيس اللجنة العليا لطيف التوحد برامج اللجنة  وخططها لتفعيل المشروع الوطني لطيف التوحد واعداد المعايير الخاصة بمراكز التوحد والمناهج المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .

    كما تناول الاجتماع  أوضاع أطفال التوحد الموجودين بمراكز دولتي مصر  و الاردن وكيفية تجهيز وتأهيل المراكز القائمة حاليا لاستقبال أطفال التوحد .

الجدير بالذكر ان حكومة الوحدة الوطنية أولت شريحة أطفال التوحد اهتماما خاصا حيث اهتمت باطفال التوحد الليبيين بالداخل والخارج .

ويذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية تفقدت خلال اليومين  مركز طرابلس لتشخيص وعلاج التوحد بهدف حلحلة بعض الأمور الادارية والمالية المتعلقة بعمل المركز استعدادا  لاستقبال هذه الحالات.  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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