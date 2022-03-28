وزيرة الشؤون الاجتماعية تناقش مع رئيس اللجنة العليا لطيف التوحد خطط وبرامج اللجنة لتفعيل المشروع الوطني لطيف التوحد.

طرابلس 28 مارس 2022 م ( وال ) ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية ” وفاء الكيلاني” مع رئيس اللجنة العليا لطيف التوحد برامج اللجنة وخططها لتفعيل المشروع الوطني لطيف التوحد واعداد المعايير الخاصة بمراكز التوحد والمناهج المعتمدة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص .

كما تناول الاجتماع أوضاع أطفال التوحد الموجودين بمراكز دولتي مصر و الاردن وكيفية تجهيز وتأهيل المراكز القائمة حاليا لاستقبال أطفال التوحد .

الجدير بالذكر ان حكومة الوحدة الوطنية أولت شريحة أطفال التوحد اهتماما خاصا حيث اهتمت باطفال التوحد الليبيين بالداخل والخارج .

ويذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية تفقدت خلال اليومين مركز طرابلس لتشخيص وعلاج التوحد بهدف حلحلة بعض الأمور الادارية والمالية المتعلقة بعمل المركز استعدادا لاستقبال هذه الحالات.