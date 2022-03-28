طرابلس 28 مارس 2022 م ( وال ) ذكرت وزارة الداخلية أن ليبيا تسعى لاستعادة تمثال أثري من البرازيل ”

حيث يزور البرازيل حاليا وفد ضم نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار عميد “احمد الرياحي” ومندوب عن وزارة الخارجية وخبير من مصلحة الآثار ضمن مهمة للكشف عن تمثال أثري تم تهريبه إلى البرازيل واثبات ملكية الدولة الليبية له.

ووافقت القاضية المكلفة بملف قضية هذا التمثال على طلب الوفد الليبي إجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة التي تم أخذها من رأس التمثال،

كما التقى الوفد أيضاً بأعضاء الشرطة الفيدرالية البرازيلية والسماح للخبير باجراء عملية الكشف المبدئية على هذه القطعة بالتعاون مع السفارة الليبية في دولة البرازيل .

يذكر أن السفارة الليبية بالنمسا كانت تسلمت العام الماضي من مصلحة الآثار النمساوية رأس التمثال الرخامي للمرأة فاوستينا الذي يعود أصله للعصر الأنطوني والمفقود منذ 75 سنة.