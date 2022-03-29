ليبيا نيوز

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يشارك في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب.

تم النشر منذُ 6 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 28 مارس 2022 (وال) – شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة “، اليوم الإثنين بطرابلس، في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب الذي ينظمه المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب التابع لوزارة الدفاع .

وأكد رئيس الحكومة في كلمه له بالمناسبة على ضرورة العمل بشكل جاد، وتقديم الدعم اللازم محليا ودوليا للقضاء على هذا الخطر الذي تعانيه ليبيا منذ العام 2011م.

وحضر انطلاق  فعاليات هذا المحفل وزيري المواصلات والدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعدد من وكلاء الوزارات ووفد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا .

وتم خلال هذه الفعالية تقديم عدد من العروض الضوئية التي توضح مخاطر الألغام ومخلفات الحروب ، والمناشط التي نُفذت في البلاد خلال السنوات الماضية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية

عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك