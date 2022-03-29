اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية يناقش المواضيع المتعلقة بالإدارة والموقف التنفيذي لنقل الاختصاصات ومخصصات التنمية.

طرابلس 28 مارس 2022 م ( وال )- انطلقت بمدينة طرابلس اليوم الاثنين اعمال الإجتماع الأول للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بمشاركة وزيري الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية “بدر الدين التومي”، الموارد المائية ” طارق أبوفليقة” .

وافادت مصادر وزارة الحكم المحلي أن هذا الاجتماع الذي يُعقد بمشاركة عمداء بلديات ليبيا يأتي استكمالاً وتتويجاً لاجتماع عمداء البلديات مع الوزارات المعنية، ومناقشة المواضيع المتعلقة بالإدارة المحلية ومنها الموقف التنفيذي لنقل الاختصاصات ومخصصات التنمية.

وشارك في اعمال الاجتماع وكلاء وزارة الحكم المحلي لشؤون البلديات “مصطفي أحمد سالم”، والشؤون التنمية المحلية “محمد صالح الدرسي”، الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية ” عادل الصادق “، ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء ” رجب أحمد قطوسة” .

وتتواصل أعمال الإجتماع على مدى ثلاثة ايام متتالية للخروج بنتائج إيجابية وحلول جميع المشاكل التي تعاني منها البلديات .

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