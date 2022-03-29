الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية تتابع عمل اداراتها ومكاتبها في منطقة بنغازي.

بنغازي 28 مارس 2022 م (وال) – عقد رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية “سعد موسي العبار ” أمس الأحد بمدينة بنغازي اجتماعه الدوري الثاني بمديري المكاتب والإدارات والمراقب المالي للهيئة ومدير فرع منطقة بنغازي، وذلك في أطار متابعة العمل بالهيئة.

وتناول الاجتماع استعراض ومتابعة أعمال ونشاطات المكاتب والإدارات المختلفة، وكذلك اهم المشاكل والعراقيل التي تواجه عمل الإدارات واهمها غياب الميزانية التي تشكل عائقا في انجاز العديد من الاعمال التي تخص مختلف الإدارات والفروع والمكاتب.

وطالب رئيس لجنه الإدارة مدراء المكاتب بإنجاز التقارير بشكل منتظم سواء الشهرية والنصف السنوية.. كما تم خلال الاجتماع استعراض اهم الخدمات التي أنجزت في مجال النازحين والهجرة غير الشرعية والدورات التدريبية وخطط وبرامج العمل وفق الاتفاقيات والشركات مع المنظمات الدولية.

(وال)