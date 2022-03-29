رئيس ديوان مجلس النواب يبحث مع مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان الصعوبات التي تواجه سير العمل.

طبرق 28 مارس 2022م ( وال ) – بحث رئيس ديوان مجلس النواب ” عبدالله المصري الفضيل ” في اجتماع عقده اليوم الاثنين مع مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل بها .

وشدد ” الفضيل ” خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان المجلس في مدينة طبرق على ضرورة التزام كافة الإدارات والمكاتب بالخطط الموضوعة للربع الأول من العام الجاري وفقا لما نشره المتحدث الرسمي للمجلس ” عبد الله بليحق ” عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

كما أطلع رئيس الديوان على برامج التدريب والتأهيل لموظفي الديوان التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام 2022.م وكذلك الدورات المُستهدف تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري.

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