أطباء المستشفى الجامعي طرابلس يواصلون زراعة القرنية بعد توقفها لمدة ثمانية سنوات

طرابلس 28 مارس 2022م (وال) – يواصل أطباء قسم طب وجراحة العيون بالمستشفى الجامعي طرابلس لليوم الثاني على التوالي زراعة قرنية العين بالتعاون مع طبيب زائر للاستفادة من خبرته في هذا المجال بعد توقف استمر لأكثر من ثماني سنوات.

ويأتي ذلك في إطار التنسيق بين إدارة المستشفى والهيئة الوطنية لزراعة القرنية لتوطين العلاج بالداخل وتخفيف مشاق زراعة القرنية على المواطنين على نفقتهم الخاصة في الخارج.

وتستمر عملية الزراعة طيلة الأسبوع الحالي بزراعة 20 قرنية عين حسب رئيس القسم الدكتور جمال بالناصر الذي أكد الاستمرار في عملية الزراعة طوال العام الحال 2022، لتشمل عدد من المستشفيات في كل مناطق ليبيا.

ودعا ” بالناصر ” مرضى القرنية الحضور لعيادات العيون الخارجية بالمستشفى الجامعي طرابلس لإجراء الكشوفات اللازمة من قبل الأطباء المختصين لتقييم حالتهم ووضعهم في قوائم المستهدفين من الزراعة.

وأشاد رئيس قسم العيون بالمستشفى بالجهود التي بذلت لنجاح العمليات من أطباء عيون وتخدير وتمريض وفنني عمليات وتمريض القسم وإداريين وغيرهم.

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