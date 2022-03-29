ليبيا نيوز

تحذيرات من خطر تسرب إشعاعي في محيط تشيرنوبيل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حذرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك من اندلاع حرائق جديدة في محيط محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة جدًا، فيما دعت السلطات الأوكرانية إلى “نزع السلاح” من المنطقة برعاية الأمم المتحدة.

وأفادت السلطات المحلية الأوكرانية أن الجيش الروسي سيطر على بلدة سلافوتيتش حيث يقيم موظفو المحطة.

من جانبها، أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين أن الوضع الإشعاعي مستقر، مضيفة أنها تراقب مستوى الإشعاع بعد تزايد المخاوف بسبب اندلاع الحرائق في المنطقة المحظورة في محيط محطة تشيرنوبيل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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