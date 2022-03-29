تحذيرات من خطر تسرب إشعاعي في محيط تشيرنوبيل

حذرت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك من اندلاع حرائق جديدة في محيط محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية التي تسيطر عليها القوات الروسية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب وخيمة جدًا، فيما دعت السلطات الأوكرانية إلى “نزع السلاح” من المنطقة برعاية الأمم المتحدة.

وأفادت السلطات المحلية الأوكرانية أن الجيش الروسي سيطر على بلدة سلافوتيتش حيث يقيم موظفو المحطة.

من جانبها، أعلنت الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين أن الوضع الإشعاعي مستقر، مضيفة أنها تراقب مستوى الإشعاع بعد تزايد المخاوف بسبب اندلاع الحرائق في المنطقة المحظورة في محيط محطة تشيرنوبيل.

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