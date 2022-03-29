الرئيس ديبي، يؤكد لرئيس المجلس الرئاسي حرصه على عودة عمل تجمع س ص بمقره في طرابلس، للقيام بدوره الاستراتيجي في أفريقيا،

طرابلس 29 مارس 2022 م ( وال ) تركز الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي “، مع رئيس جمهورية تشاد ” محمد إدريس ديبي ” حول تجمع دول الساحل والصحراء “س.ص”.

وأكد رئيس المجلس ( المنفي ) استعداد ليبيا لدعم التجمع والعمل على تفعيله بتذليل الصعوبات التي تواجهه ليتمكن من أداء دوره الإقليمي.

فيما أكد الرئيس ديبي، خلال الاتصال حرصه على عودة عمل التجمع بمقره في طرابلس، وإعادة تفعيله لقيام بدوره الاستراتيجي في أفريقيا، ومساهمته في تحقيق الاستقرار والتنمية.

كما تناول الاتصال الهاتفي العلاقات الليبية التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.