انطلاق فعاليات معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية .

طرابلس 29 مارس 2022 م ( وال ) – افتتح يوم أمس بطرابلس فعاليات معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية على ارض معرض طرابلس الدولي بحضور نائب رئيس الوزراء ( حسين القطراني) ووزير الاقتصاد والتجارة ( محمد الحويج ) .

كما حضر فعاليات الافتتاح وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض ومدير معرض طرابلس الدولي ورجال الاعمال والبعثات الدبلوماسية لدى دولة ليبيا ولفيف من الخبراء والمهتمين بالمجال الاقتصادي والزراعي .

وتشارك في المعرض 160 شركة متخصصة في الصناعات والمعدات والمستلزمات الزراعية والصناعات الغذائية.