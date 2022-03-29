أمام المفاوضين الروس والأوكرانيين.. أردوغان يدعو إلى تحقيق نتائج ملموسة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمته أمام المفاوضين الروس والأوكرانيين المجتمعين في إسطنبول؛ إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن إحرازهم تقدما سيمهد الطريق لاجتماع رئيسي البلدين، لأن الوقت حان لتحقيق نتائج ملموسة، بحسب تعبيره.

وشدد أردوغان على أن الأمر متروك للجانبين لوقف هذه المأساة، وتحقيق السلام في أقرب وقت ممكن، بصورة تعود بالفائدة على الجميع، معربًا عن أمله بالتوصل إلى نتائج ملموسة من المحادثات.

وأشارت السفارة الأوكرانية في أنقرة إلى أن رئيسي الوفدين شرعا في المحادثات التي ستليها مناقشات بين الوفدين كاملين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا