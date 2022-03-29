ليبيا نيوز

روسيا تطرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق.. ردًا على خطوة مماثلة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن طرد 10 دبلوماسيين من دول البلطيق، في رد مماثل، بينهم ثلاثة من كل من استونيا ولاتفيا، 4 من ليتوانيا، ردا على طردها 10 دبلوماسيين روس مطلع هذا الشهر، في تحرك منسق بينها.

وحذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو من أن روسيا سترد بالشكل المناسب، إذا زود حلف شمال الأطلسي أوكرانيا بطائرات ومنظومات دفاع جوي.

وكشف عن أن القدرات العسكرية الأوكرانية تراجعت بشكل خطير، مشيرًا إلى أن روسيا استكملت المهام الرئيسة للمرحلة الأولى من العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا.

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قناة 218 الليبية

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