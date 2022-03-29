سعيد يحذر من محاولات عقد جلسات للبرلمان ويتوعد بالتصدي لها

حذر الرئيس التونسي قيس سعيد من محاولات عقد جلسات للبرلمان المعلق، متوعدًا بأن تتصدى قوات ومؤسسات الدولة لمن يريدون العبث بالدولة، ودفع التونسيين للاقتتال، بحسب وصفه.

وتأتي تصريحات سعيد ردًا على إعلان رئيس البرلمان راشد الغنوشي أن مكتب المجلس قرر عقد جلستين عامتين، هذا الأسبوع، للنظر في إلغاء الحالة الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد العام الماضي.

ووصف سعيد في خطاب له، هذه المحاولات باليائسة، مضيفًا أنه ليس لها قيمة قانونية، مشددًا على أن الدولة ليست دمية بيد أولئك.

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