قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النـَائب العَام يضبط مخالفات بمؤسستي الإصلاح والتأهيل طبرق – درنة؛ .

طبرق 29 مارس 2022 م ( وال ) قام رئيس قسم التفتيش على أعمال الجهات الضبطية وترشيدها بمكتب النـَائب العَام؛رفقة مجموعة من أعضاء النيابة العامة العاملين في دائرة محكمة استئناف طبرق بجولة تفتيش قضائي على مؤسستي الإصلاح والتأهيل طبرق – درنة؛ .

حيث تم ضبط مخالفات بالمؤسستين الإصلاح والتأهيل طبرق – درنة؛ . منها وجوب توفير قاطع خاص بالنزيلات فضلاً عن تردي الرعاية الصحية.

وطالب النـَائب العَام ( الصديق الصور ) الجهات ذات العلاقة بإدارة المؤسسات الإسراع في إجراء أعمال الصيانة اللازمة للمباني وتوفير وسائل النقل المصممة لنقل النزلاء وتدريب العاملين لغرض الرفع من كفاتهم وتفعيل منظومة الإفراج تحت شرط إسهاماً في معالجة اكتظاظ المؤسسات.