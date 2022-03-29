بوريل يكشف عن عراقيل أمام إحياء الاتفاق النووي مع إيران

كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران لا تزال عالقة، مضيفًا، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، أن خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تصل إلى خواتيمها.

وجاء حديث بوريل بعد تصريحات كان قد أدلى بها سابقًا، واعتبر فيها أنه يمكن إنجاز الاتفاق في غضون أيام.

وحمّل بوريل أمام النواب الأوروبيين روسيا مسؤولية العرقلة، بتعليقها الموافقة على اتفاق بدا منجزا، مرجعا السبب إلى بحثها عن اختراق للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها، في حين أعلنت إيران من جانبها أيضا اكتشاف عقبة جديدة بعد تخطي الاعتراضات الروسية.

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