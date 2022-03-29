ليبيا نيوز

بوريل يكشف عن عراقيل أمام إحياء الاتفاق النووي مع إيران

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بين القوى الكبرى وإيران لا تزال عالقة، مضيفًا، في كلمة أمام البرلمان الأوروبي، أن خطة العمل الشاملة المشتركة، لم تصل إلى خواتيمها.

وجاء حديث بوريل بعد تصريحات كان قد أدلى بها سابقًا، واعتبر فيها أنه يمكن إنجاز الاتفاق في غضون أيام.

وحمّل بوريل أمام النواب الأوروبيين روسيا مسؤولية العرقلة، بتعليقها الموافقة على اتفاق بدا منجزا، مرجعا السبب إلى بحثها عن اختراق للعقوبات الأوروبية المفروضة عليها، في حين أعلنت إيران من جانبها أيضا اكتشاف عقبة جديدة بعد تخطي الاعتراضات الروسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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