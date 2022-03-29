أوكرانيا تقدر خسائرها جراء الحرب بحوالي 565 مليار دولار

قدّرت الحكومة الأوكرانية الخسائر التي سببتها الحرب مع روسيا بحوالي 565 مليار دولار، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو.

وأشارت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية إلى أن الخسائر طالت البنية التحتية، حيث دمرت الضربات الروسية 8 آلاف كيلومتر من الطرق، بالإضافة إلى عشرات محطات القطار والمطارات و10 ملايين متر مربع من المساحات السكنية.

وتوقفت 75% من الشركات عن العمل في شرق أوكرانيا إلى جانب نزوح أكثر من 3,5 ملايين شخص من أوكرانيا إلى الخارج، ووفق تقارير للأمم المتحدة؛ فإن أوروبا لم تشهد مثل هذا التدفق السريع للاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.

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