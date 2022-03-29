ليبيا تُشارك في أعمال اللجنة الفرعية الجزئية الثالثة بمجلس وزراء الداخلية العرب في القاهرة 

القاهرة 29 مارس 2022 (وال)- شارك رئيس جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية لواء عادل عبدالعزيز والوفد المرافق له، في أعمال اللجنة الفرعية الجزئية الثالثة بمجلس وزراء الداخلية العرب لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والمنعقدة بجمهورية مصر العربية.

وقدم رئيس الجهاز – خلال أعمال اللجنة الذي انعقدت بديوان إدارة مكافحة المخدرات المصرية خلال يومي الــ 28 – 29 من شهر مارس الجاري – ورقة بعنوان “التعاون الدولي في مجال مكافحة المخدرات وأثره في وضع استراتيجية مكافحة المخدرات في ليبيا”.

وفي اليوم الثاني؛ استأنفت اللجنة أعمالها وذلك للخروج بتوصيات فاعله في تنظيم التواصل وتفعيل نقاط الاتصال وفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وعلى هامش أعمال اللجنة تم منح درع وزارة الداخلية المصرية إلى الوفود المشاركة، حيت قام لواء عادل عبدالعزيز بتسليم درع جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إلى مدير إدارة مكافحة المخدرات المصرية، وذلك لجهودهم المبذولة في استضافة أعمال هذه اللجنة. (وال)

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